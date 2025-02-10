Часть производства косметики Levrana переедет в Псковскую область

17:45, 10 февраля 2025, ПАИ

Производство натуральной косметики компании Levrana частично переедет в Псковскую область. Об этом рассказал создатель российской косметической компании Леонид Леврана в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 февраля.

«В Псковской области мы будем производить большое количество гелей для душа, шампуней, кондиционеров для волос и бытовой химии, а в Санкт-Петербурге уже перестанем эти продукты производить», – заявил гость студии. Он рассказал, что приобрёл уже готовое здание и оборудовал его специальными аппаратами: «Год назад мы приобрели высокотемпературный реактор и гранулятор для первого цеха и температурный реактор и гранулятор для второго». Оборудование для второго цеха, которое нужно только для того, чтобы создать нужную консистенцию продукта, обошлось предпринимателю более чем в десять миллионов рублей. «Также год назад мы заказали машину по литью флаконов. Она может производить по 700 тысяч флаконов в месяц, если работать в одну смену, а если выходить в две смены, то это уже 1,4 миллиона флаконов», – подчеркнул Леонид Леврана.

«Запуск производства планируется в начале марта этого года. Первыми мы запустим эмульгаторы, так как на российском рынке натуральной косметической продукции их никто не производит», – поделился планами гость студии и добавил, что позже, чтобы расширить производство, он возведёт ещё 1,5–2 тысячи квадратных метров здания.