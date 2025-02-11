Жители Псковской области могут принять участие в премии имени краеведа Цвылёва

10:46, 11 февраля 2025, ПАИ

Псковская библиотечная ассоциация объявляет приём заявок на соискание премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылёва, сообщили ПАИ в Псковской областной научной библиотеки имени Курбатова.

Ходатайство и сопроводительные материалы принимают по 20 марта по электронной почте kray@pskovlib.ru с пометкой «Премия Цвылёва». Положение о премии смотрите здесь.

Премия была учреждена в честь краеведа и библиографа Сергея Цвылёва. Она служит формой общественного признания и награды граждан за их длительную и продуктивную деятельность в области краеведения, а также за личные достижения в изучении Псковского края.

Церемония вручения пройдёт в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который будет проходить в библиотеке имени Курбатова с 15 по 17 апреля.