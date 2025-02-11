12-летний подросток пропал в Великолукском районе
12-летний Давид Подколоднев пропал в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».
11 февраля в 7:40 мальчик ушел в Лычевскую школу из дома в поселке Дубрава-1. Но на занятиях так и не появился.
В настоящее время местонахождение ребенка не известно.
На момент пропажи мальчик был одет, как на фото, при себе у него сине-салатовый портфель.
В случае обнаружения или получения значимой информации о местонахождении ребенка следует незамедлительно сообщить в МО МВД России «Великолукский» по телефону 8-81153-3-74-77.
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