12-летний подросток пропал в Великолукском районе

17:41, 11 февраля 2025, ПАИ

12-летний Давид Подколоднев пропал в Великолукском районе, пишет газета «Наш путь».

11 февраля в 7:40 мальчик ушел в Лычевскую школу из дома в поселке Дубрава-1. Но на занятиях так и не появился.

В настоящее время местонахождение ребенка не известно.

На момент пропажи мальчик был одет, как на фото, при себе у него сине-салатовый портфель.

В случае обнаружения или получения значимой информации о местонахождении ребенка следует незамедлительно сообщить в МО МВД России «Великолукский» по телефону 8-81153-3-74-77.