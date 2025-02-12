Ирина Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

10:25, 12 февраля 2025, ПАИ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку, пишет РИА Новости.

В официальном заявлении Ирина Винер намекнула, что продолжит работу в другом амплуа. «Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звёзд», – отметила тренер.

Ирина Винер занимала пост тренера сборной страны с 2001 года.

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