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Россиянка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла финальный матч Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Индиан-Уэллсе (США). В решающей встрече она оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной – 7:5, 6:3, пишет ТАСС.

Фото: WTA

Для 19-летней россиянки это был первый Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне она участвовала в парном соревновании вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер, но дуэт проиграл все три матча на групповом этапе. Андреева стала второй российской теннисисткой, победившей на этом турнире в одиночном разряде, – ранее это удавалось только Марии Шараповой в 2004 году.

Андреева занимает третье место в рейтинге WTA, однако по итогам турнира впервые поднимется на вторую строчку. В её активе теперь семь титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. В 2024 году вместе со Шнайдер она стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

Итоговый турнир WTA проходил на покрытии «хард», его призовой фонд составил 10 миллионов долларов. В соревнованиях участвовали восемь теннисисток, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующая победительница – первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана – снялась с турнира по состоянию здоровья.

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