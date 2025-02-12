Елена Бибикова и Дмитрий Шахов ответили на вопросы участников СВО и членов их семей

19:41, 12 февраля 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов по приглашению врио руководителя региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Елены Бибиковой принял участие в личном приёме участников СВО и членов их семей, а также иных категорий граждан. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Шахов подчеркнул, что тематические приёмы проводятся в Псковской области в соответствии с соглашением о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обеспечения и защиты прав граждан между политической партией «Единая Россия» и уполномоченным по правам человека в России.

В ходе приёма вместе с врио руководителя региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Еленой Бибиковой рассмотрел несколько обращений членов семей – участников СВО, по которым были даны правовые разъяснения и рекомендации. Два обращения касались установленных законодательством социальных выплат, а также порядка вступления в права наследования. Другие обращения касались вопросов правовых гарантий для военнослужащих, которые признаны пропавшими без вести.

Завершился приём граждан рассмотрением обращения общественников, которые были не согласны с деятельностью одной из региональных спортивных федераций.