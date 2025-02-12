Амбулифт появился в псковском аэропорту

21:25, 12 февраля 2025, ПАИ

Амбулаторный автомобильный лифт – устройство для посадки на борт самолёта и высадки из него людей с ограниченными возможностями передвижения – появился в международном аэропорту Псков имени княгини Ольги. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Устройство уже опробовала председатель псковского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Чтобы воспользоваться услугой амбулифта, необходимо оставить соответствующую заявку при заказе авиабилета. Услуга, разумеется, бесплатная», – говорится в сообщении.

Такой лифт подходит для использования в работе с любыми типами воздушных судов. Он рассчитан на комфортную перевозку шести человек и их сопровождающих. Салон машины оснащён подгревом и кондиционером для комфортной перевозки пассажиров в любое время года.

​