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Культура

«Последнюю дуэль» Пушкина представил в «Михайловском» народный художник РФ

Завершающим событием программы, подготовленной к дням памяти А. С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», сегодня, 12 февраля, стало открытие выставки «Последняя дуэль». Дмитрий Белюкин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Дмитрий Белюкин представляет жителям и гостям Пушкиногорья «Последнюю дуэль». Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали нашему изданию в музее, эта экспозиция – совместный проект Пушкинского заповедника (Пушкиногорский район Псковской области) и Государственного музея А. С. Пушкина (Москва, Пречистенка). Специально на церемонию открытия выставки в «Михайловское» приехали автор полотен, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Дмитрий Белюкин и руководитель ГМП Евгений Богатырёв.

Каждый со своей точки зрения, гости рассказали собравшимся в «Льняном амбаре», где развёрнута выставка, о том, как шла работа над одиннадцатью сюжетами «Последней дуэли». Евгений Богатырёв, в частности, обратил внимание на заключительное полотно, где запечатлены жители Петербурга, которые пришли попрощаться с погибшим поэтом на набережную Мойки к дому Пушкина. А Дмитрий Белюкин среди прочего вспомнил, например, как перерисовывал те или иные детали, а фигуру Дантеса, стреляющего на ходу, и вовсе девять раз.

«Живописные полотна о трагедии на Чёрной речке – это хронология событий 29 января 1837 года с момента отъезда Пушкина из кондитерской Вольфа – Беранже и его несостоявшейся встречи с женой по дороге к месту дуэли до возвращения домой смертельно раненым. Каждая работа с точностью следует воспоминаниям друзей и современников поэта, в том числе Константина Данзаса, Василия Жуковского, Оливье д’Аршиака. Уникальность проекта Дмитрия Белюкина в его масштабности, а ещё чуть ли не в фотографической точности, с которой запечатлены мельчайшие черты той далёкой эпохи: фрагменты петербургской архитектуры, статские костюмы, военные мундиры…» – рассказали в «Михайловском».

Серию «Последняя дуэль» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» дополнили монументальным полотном Дмитрия Белюкина «Умирающий Пушкин» (1985–1986) из собственных фондов.

Планируется, что выставка «Последняя дуэль». Дмитрий Белюкин» будет работать в Пушкинском заповеднике чуть более полутора месяцев, до конца марта. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.

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