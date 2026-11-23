Юрий Фролов планирует создать в Пскове новый музейный квартал

16:43, 23 ноября 2026, ПАИ

Музейный квартал с семью-восемью музеями планируют создать в Пскове между улицами Школьной, Леона Поземского и Олега Кошевого. О планах по реализации проекта рассказал предприниматель, основатель бренда NatGard, создатель экологических и туристических проектов, основатель «Дома Фролова» Юрий Фролов в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, проект требует сложных юридических решений и предполагает формат частно-государственного партнёрства. На подготовку может уйти ещё около года.

Кроме того, в ближайшие дни в Печорах планируют открыть музей продуктов питания и промышленных товаров. В перспективе в Пскове, возможно, появится музей кофе и чая, а также чайная лавка и чайная, перечислил гость студии.

«Хочется создать сеть небольших, интересных музеев по Псковской области», – также поделился планами Юрий Фролов.

Предприниматель рассчитывает, что такие объекты станут дополнительными точками притяжения для туристов и помогут раскрыть культурный потенциал региона.