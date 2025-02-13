Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Четыре дома горели в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар на улице Дзержинского в Кунье. Фото: ПАИ

Так, садовый дом горел в СНТ «Восход» в Великих Луках. При пожаре пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

Также возгорание произошло в жилом доме на улице Головино в Печорах. По предварительным данным, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети внутри жилого дома.

Кроме того, садовый дом горел в деревне Патрово Псковского района. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети.

Помимо этого, жилой дом горел на улице Дзержинского в Кунье. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Водитель чудом уцелел: автомобиль протаранил забор и повредил газовую трубу в Псковском районе
13 февраля 2025

Четыре дома горели в Псковской области за сутки
13 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Кунье
12 февраля 2025

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
12 февраля 2025

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
12 февраля 2025

Более тысячи фальшивых купюр обнаружил Банк России в СЗФО
12 февраля 2025

18-летняя девушка выпала из окна в Пскове
12 февраля 2025

Тело женщины обнаружили на улице Свердлова в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...