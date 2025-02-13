Четыре дома горели в Псковской области за сутки

09:30, 13 февраля 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, садовый дом горел в СНТ «Восход» в Великих Луках. При пожаре пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

Также возгорание произошло в жилом доме на улице Головино в Печорах. По предварительным данным, пожар случился из-за аварийного режима работы электросети внутри жилого дома.

Кроме того, садовый дом горел в деревне Патрово Псковского района. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети.

Помимо этого, жилой дом горел на улице Дзержинского в Кунье. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём при курении.