Курс доллара упал более чем на 20%. Пора покупать?

11:19, 13 февраля 2025, ПАИ

Курс доллара США рухнул до 89,5 рубля, следует сегодня, 13 февраля, из данных Московской биржи. В январе 2025 года курс доллара достигал максимума в 113 рублей. Таким образом, американская валюта по отношению к рублю упала почти на 20,8 %.

По мнению экономистов, падение доллара к рублю происходит из-за четырёх факторов, пишет «Газета.ру».

Первый и главный – разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и, как следствие, вероятность нормализации геополитической обстановки, которую участники финансового рынка закладывают в свои прогнозы. Инвесторы продают доллары, что уменьшает курс американской валюты.

Второй – «довольно высокая цена на нефть», благодаря которой в Россию наблюдается приток валюты: при её достаточном количестве в стране рубль укрепляется.

Третий – сезонный спрос на валюту: традиционно в эти месяцы наблюдается снижение спроса на валюту со стороны импортёров, что способствует укреплению рубля.

Четвёртый – высокие ставки в экономике и рост интереса к облигациям федерального займа. Это способствует росту спроса на рубль и толкает его курс вверх.

Некоторые экономисты считают, что доллар будет и дальше дешеветь как минимум до 85 рублей, а возможно и дальше. При этом большинство специалистов заявляет, что даже если доллар сильно упадёт, то он неизбежно вырастет обратно через какое-то время. Поэтому покупка долларов США с целью долгосрочных вложений сегодня может быть оправдана, считают эксперты.