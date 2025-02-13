Участник СВО из Пскова женился на высоте почти 2300 метров

18:07, 13 февраля 2025, ПАИ

Участник СВО из Пскова женился на вершине горы Суфруджу в Домбае, сообщает «РИА Карачаево-Черкесия».

В рамках проекта «Свадьба на высоте» Максим и Евгения заключили брак на горе высотой почти 2 300 метров.

«Прекрасное место, где душа отдыхает, люди очень добрые. Мы решили, что каждую годовщину будем приезжать сюда отдыхать, потому что это действительно райское место», – добавил Максим.

Кроме того, пскович является действующим участником СВО, поэтому дату свадьбы выбирали так, чтобы успеть зарегистрировать брак во время его отпуска. Отмечается, что Максим и Евгения стали первой и единственной парой, зарегистрировавшей брак в этой локации.

Напомним, что в случае, если мужчина проходит службу в зоне СВО, брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления.