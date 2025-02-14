В комитете по охране ОКН Псковской области отчитались о проверке памятников культурного наследия в 2024 году

12:08, 14 февраля 2025, ПАИ

О проверке памятников культурного наследия в 2024 году в Псковской области отчитался первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия региона Антон Заруцкий на конференции сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего в регионе провели 49 мероприятий (выездных обследований и наблюдений) за соблюдением обязательных требований.

Ещё 21 проверка прошла с взаимодействием с контролируемыми лицами. В их числе было два выезда и 19 мероприятий в форме инспекционных визитов.

Кроме того, в области утвердили одну программу проверок по контролю за исполнением обязательных требований к объектам культурного наследия и 55 программ проверок по контролю за проведением работ по сохранению ОКН.