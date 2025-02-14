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И девушка отказала, и команда проиграла: драма произошла на матче КХЛ

Один из зрителей хоккейного матча «Барыс» – СКА заснял на видео, как фанат сделал предложение возлюблённой на трибуне ледовой арены, на что она сказала «нет». Видео активно распространяется в соцсетях.

Рядом с болельщиком, сделавшим предложение, стоял талисман «Барыса». Судя по кадрам, фанат после отказа сильно расстроился, а маскот коллектива решил его поддержать.

Кстати, сам матч завершился победой петербуржского коллектива со счётом 5:2. После поражения «Барыс» лишился шансов на то, чтобы по итогам регулярного чемпионата бороться за Кубок Гагарина.

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