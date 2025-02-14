666 тысяч рублей украли мошенники у жителей Псковской области

14:49, 14 февраля 2025, ПАИ

666 тысяч рублей украли мошенники у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, некоторым жителям Великих Лук, Невеля и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и представителями брокерских организаций.

Звонившие утверждали, что некие мошенники якобы пытаются незаконно оформить кредиты на собеседников. Для предотвращения этих действий они настоятельно рекомендовали незамедлительно перевести деньги на «безопасный счёт». Другим гражданам злоумышленники предлагали возможность дополнительного заработка через инвестиции на различных интернет-платформах. Кроме того, они звонили от имени сотовых компаний и убеждали в необходимости продления договоров на услуги связи.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.