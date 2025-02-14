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Общество

Исследование T2: в дейтинг-приложениях в Псковской области паритет мужчин и женщин

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал, как менялся портрет пользователей дейтингов в Псковской области в 2022–2024 годах. По полученным данным, за указанный период аудитория приложений для знакомств выросла в два раза и составила 150 000 человек. При этом среди ищущих любовь в Сети мужчин и женщин по 50 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба T2

В исследование вошли восемь площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby. За время исследования уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских платформах. По популярности пальму первенства три года подряд держит Mamba, на втором месте Tabor, замыкает тройку Loveplanet. «VK Знакомства», запустивший приложение в 2023 году, показал самый динамичный рост: его аудитория выросла на 53 % за прошлый год.

Ядро пользователей – мужчины и женщины возрастом от 35 до 44 лет. Их поровну – по 33 %. Дальше наблюдаются незначительные расхождения: в возрастной категории 45–54 больше женщин (23 % против 20 %), а в промежутке 25–34, наоборот, преобладает сильный пол (23 % против 17 %). В самой старшей возрастной категории 65+ значительный перевес в пользу дам серебряного возраста: их вдвое больше, чем кавалеров.

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