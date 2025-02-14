Как помочь своим детям преодолеть шантаж в интернете: советы омбудсмена

19:59, 14 февраля 2025, ПАИ

Как помочь своим детям преодолеть шантаж в интернете, рассказала жителям Псковской области уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

«Дети могут стать жертвами шантажа или вымогательства, если их личные фотографии или видео попадут в руки злоумышленников. Это и есть травля в социальных сетях, и она может иметь очень серьёзные последствия для психического состояния и здоровья ребёнка», – отметила Наталия Соколова в очередном выпуске программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В случае распространения компрометирующей информации третьими лицами можно обращаться не только в администрацию школы или к уполномоченному по правам ребёнка, но и в полицию, подчеркнула омбудсмен.

«Что же делать, если кто-то распространяет конфиденциальную информацию о вас? В первую очередь снимок экрана или иным образом зафиксированный момент доксинга [преднамеренный сбор и публикация личной информации о человеке без его согласия. – ПАИ]. Кроме того, вам может помочь при обращении в службу поддержки приложение либо веб-сайт, и там вы можете узнать, чем они могут помочь и могут ли удалить публикацию», – сказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области.

Если удалить нежелательные контакты или социальные сети ребёнка не выходит, следует обратиться в полицию, заключила она.