В Великих Луках женщина предоставила поддельный сертификат о знании русского языка

11:22, 17 февраля 2025, ПАИ

Женщина в Великих Луках предоставила поддельный сертификат об образовании при выдаче ей патента. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Женщина предъявила сертификат Российского университета дружбы народов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны. Как оказалось, такого документа она не получала.

Прокуратура направила материалы проверки в ОМВД Великих Лук для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ (использование подложного документа).