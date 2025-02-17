В Великих Луках женщина предоставила поддельный сертификат о знании русского языка
Женщина в Великих Луках предоставила поддельный сертификат об образовании при выдаче ей патента. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Женщина предъявила сертификат Российского университета дружбы народов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны. Как оказалось, такого документа она не получала.
Прокуратура направила материалы проверки в ОМВД Великих Лук для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 327 УК РФ (использование подложного документа).
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