Оборот розничной торговли в Псковской области вырос почти на 10%

12:01, 17 февраля 2025, ПАИ

Оборот розничной торговли за декабрь 2024 – январь 2025 года в Псковской области вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%. Этот показатель составил 203,6 млрд рублей. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

В целом продажи непродовольственных розничных товаров по региону за 2024 год выросли на 12,5% от периода за 2023-й и составили 107,5 млрд рублей.

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия продали на сумму в 96,1 миллиарда рублей. Общий прирост – 6,8%.