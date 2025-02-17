24 иностранца выдворят из России псковские силовики
Псковские полицейские совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ выявили случаи нарушения миграционного законодательства в Невельском районе. В результате задержаны 24 иностранца, которые незаконно находились в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
После истечения сроков действия виз эти граждане не покинули страну в установленные законом сроки.
Согласно полномочиям, полученным МВД России с 5 февраля 2025 года, в отношении указанных иностранных граждан было принято решение о выдворении.
Иностранцев разместили в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, где они будут находиться до своего возвращения в страну гражданской принадлежности.
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