Областной чемпионат по шахматам стартует в Пскове

15:42, 17 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по классическим шахматам проходит в Пскове с 17 по 23 февраля, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

На данный момент на соревнования зарегистрированы девять женщин и восемь мужчин. «Может, будет больше участников. В основном играют шахматисты из Пскова и Великих Лук, но есть и спортсмены из районов. Например, действующий чемпион Псковской области в мужском зачёте Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор», – сказала секретарь Федерации шахмат Псковской области Анна Лабусова.

Также для этих состязаний предусмотрен отбор на чемпионат Северо-Западного федерального округа.

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