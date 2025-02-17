Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Областной чемпионат по шахматам стартует в Пскове

Чемпионат Псковской области по классическим шахматам проходит в Пскове с 17 по 23 февраля, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

На данный момент на соревнования зарегистрированы девять женщин и восемь мужчин. «Может, будет больше участников. В основном играют шахматисты из Пскова и Великих Лук, но есть и спортсмены из районов. Например, действующий чемпион Псковской области в мужском зачёте Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор», – сказала секретарь Федерации шахмат Псковской области Анна Лабусова.

Также для этих состязаний предусмотрен отбор на чемпионат Северо-Западного федерального округа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 февраля 2025

Областной чемпионат по шахматам стартует в Пскове
17 февраля 2025

Молодёжь Псковской области приглашают принять участие во всероссийских интеллектуально-спортивных играх
17 февраля 2025

Студенты ВЛГАФК стали призёрами международного турнира по греко-римской борьбе
17 февраля 2025

Псковичи стали призёрами чемпионата и первенства России по джиу-джитсу
17 февраля 2025

Спортсмены Псковской области приняли участие в первенстве России по шахматам
17 февраля 2025

ФК «Луки-Энергия» минимально уступил команде Высшей лиги Белоруссии
17 февраля 2025

Сборная Псковской области по волейболу выиграла второй тур Первой лиги чемпионата России
17 февраля 2025

Пскович Артур Кулаков стал победителем всероссийских соревнований по боксу

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...