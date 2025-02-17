Посвящённое празднованию Дня РСО мероприятие проходит в Псковской филармонии

18:40, 17 февраля 2025, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня российских студенческих отрядов, проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 17 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

С приветственным словом выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«То, что у нас в области тысячи ребят празднуют этот день как свой день рождения, – это замечательная, добрая и в будущем очень важная традиция. Я хотела бы от имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова поздравить вас. Хочу поблагодарить вас отдельно за прекрасную работу, которую продемонстрировали наши студенческие отряды, создавая лагерь для ребят из Болгарской области. Мы видели, насколько это было непросто, но как это качественно и здорово было сделано. Спасибо вам большое», – отметила она.

Также молодых людей поздравил митрополит Псковской и Порховский Матфей: «Вы проводите самые разные проекты: «Дорога добра», «Снежный десант» и другие инициативы, реализуемые в Псковской области. Вы объединяете неравнодушных людей, готовых помогать пожилым, инвалидам, семьям, участникам СВО, пансионатам. Это свидетельствует о том, что истинная сила человека заключается не только в физической выносливости, но и в способности сострадать, заботиться, жертвовать своими временными миссиями ради ближних. За последние годы вами было сделано множество добрых дел».

Также гостей поприветствовала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Она отметила вклад студенческих отрядов в развитие региона и подчеркнула особенную связь поколений в движении.

В зале присутствуют члены студенческих отрядов, участники трудовых отрядов подростков, ветераны РСО, а также почётные гости.