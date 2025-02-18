Квартиру спасли от пожара в порховской деревне

10:59, 18 февраля 2025, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на улице Аудрини в деревне Полоное в Порховском муниципальном округе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара выгорела кухня. Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.