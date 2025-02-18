Квартиру спасли от пожара в порховской деревне
Возгорание произошло в квартире на улице Аудрини в деревне Полоное в Порховском муниципальном округе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара выгорела кухня. Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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