До -11 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля

11:17, 18 февраля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью прогнозируют снег, а днём местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, а днём – от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.