До -11 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью прогнозируют снег, а днём местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, а днём – от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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