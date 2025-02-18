О новых возможностях расскажут псковским предпринимателям на мастер-классе
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей и самозанятых, работающих в социальной сфере, принять участие в мастер-классе по возможностям масштабирования своих товаров и услуг. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Спикером выступит эксперт по социальному предпринимательству, генеральный директор АНО Центр качества «ОКНО» Илона Южакова.
На встрече обсудят актуальные тренды цифровизации и их влияние на бизнес, а также поговорят о перспективах внешнеэкономической деятельности, в том числе и со странами БРИКС.
Мастер-класс пройдёт 26 февраля в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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