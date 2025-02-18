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Общество

«Псковская провинция» отправляется в зону СВО

Погрузка очередной партии гуманитарного груза для мирного населения Курской области и псковских военнослужащих в зоне СВО проходит в Пскове сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина
  • Погрузка гуманитарного груза в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина

Заявка на отправку груза поступила после новогодних праздников. В неё вошли консервы, продукты быстрого приготовления, чай, кофе, сезонные вещи, одежда и смеси для детей, а также стройматериалы. Вместе с этим будут отправлены подарки бойцам на 23 Февраля.

Кроме того, в груз включены экземпляры газеты «Псковская провинция» – как весточка псковским воинам о том, что происходит дома.

«Это наш вклад в акцию «Своих не бросаем. Zа Псков. Пресса – фронту!», которую мы организовали вместе с коллегами из газеты «КурьерЪ. Псков Великие Луки. Нам важно, чтоб в Год защитника Отечества, 80-летия Великой Победы наши ребята были уверены в крепком тыле, узнавали новости из дома, из Псковской области, из мирной жизни, были уверены, что их ждут», – отметили в редакции «Псковской провинции».

Фото: ПАИ

«Я принимаю участие в погрузке гуманитарной помощи в девятый раз. Для меня самое важное – это помочь людям, чтобы жители Курской области и наши военнослужащие ни в чëм не нуждались. Мы упаковали коробки, посчитали их, а также проверили сроки годности продуктов», – рассказала волонтёр Ресурсного центра добровольчества Псковской области Татьяна Островская.

Ранее сообщалось, что волонтёры занимаются сбором и подготовкой к отправке военным посылок в преддверии 23 Февраля.

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