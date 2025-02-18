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Культура

Мариинский театр выступит на Фестивале русской музыки в Пскове

Мариинский театр выступит на 51-й Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом сообщил худрук и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сегодня, 18 сентября.

Фото: ПАИ

Алексей Репников уточнил, что 17 февраля созванивался с Валерием Гергиевым, чтобы обсудить программу на предстоящий фестиваль.

«21 число – это у нас день рождения Модеста Петровича Мусоргского. Конечно же, самым главным носителем его наследия у нас в России, да и в мире, является Мариинский театр и Валерий Гергиев. Обязательно будет какая-то крупная форма, и Валерий Гергиев хочет привезти оперу. Пока он сам не огласил, это будет тайна, но у нас будет опера. Возможно, 21 числа будет и отдельный симфонический концерт», – рассказал Алексей Репников.

Помимо этого, 20 марта Мариинский театр представит для самых маленьких слушателей детскую оперу.

«Может быть и две. «Бременские музыканты» точно будут, и, может, ещё одна. Посмотрим, как это всё продаваться будет. Будет красочно и интересно», – заметил дирижер.

22 марта планируется организовать совместный симфонический концерт вместе с оркестром Мариинского театра и Псковским губернаторским симфоническим оркестром. «Это важно и очень полезно, когда музыканты перемешиваются и делятся опытом. У оркестра серьезная нагрузка и планов очень много», – заключил Алексей Репников.

Напомним, что фестиваль пройдёт с 15 по 23 марта в Пскове и будет организован в рамках нацпроекта «Семья».

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