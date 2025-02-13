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Политика

Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать утратившим имущество жителям Курской области по 65 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать каждому из пострадавших жителей Курской области по 65 тысяч рублей.

«Давайте мы сделаем так: на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем утратившим своё имущество жителям региона будем выплачивать по среднему по 65 тысяч рублей ежемесячно. Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – поручил глава государства во время совещания с членами правительства страны.

Таким образом, выплата 65 тысяч рублей ежемесячно будет положена более 112 тысячам жителей Курской области. Её будут выплачивать дополнительно к тому, что люди уже получают.

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