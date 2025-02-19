Несколько жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

19:06, 19 февраля 2025, ПАИ

Несколько жителей Псковского и Островского районов подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющимся данным, в 2025 году в Псковском районе двое местных жителей 39 и 29 лет фиктивно оформили группу граждан Таджикистана без их фактического присутствия по месту регистрации. Аналогичный случай произошёл в Островском районе: там 35-летний местный житель фиктивно зарегистрировал двух граждан Туркменистана.

Все обстоятельства этих событий выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.