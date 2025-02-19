Что делать, если работодатель не платит зарплату вовремя: советы специалиста

20:48, 19 февраля 2025, ПАИ

Что делать, если работодатель не платит зарплату вовремя, рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

50 % обращений в инспекцию связаны с не выплаченной вовремя заработной платой, остальные – с невыплатой расчёта при увольнении в последний рабочий день или с задержкой выплаты, сообщила Марина Кудрявцева.

Она рекомендовала псковичам не бояться, не верить интернету и консультироваться с инспекцией труда напрямую, так как в большинстве случаев права работника удаётся восстановить ещё в процессе разбирательства.

«Обратиться в инспекцию труда можно, заполнив форму на официальном сайте, через портал «Госуслуги» или написав заявление непосредственно в офисе инспекции в Пскове либо отправив по почте», – уточнила специалист.

Напомним, что недавно в силу вступили поправки в законодательстве, согласно которым при выявлении нарушений работодатель может избежать административной ответственности, если устранит их сразу.