О главном символе Псковской области рассказал историк

22:18, 20 февраля 2025, ПАИ

День флага Псковской области отмечается 20 февраля. На флаге все цвета и образы неслучайны. Например, белая полоса слева, на кромке которой размещён орнамент из треугольников, – это бегунец, псковский архитектурный декор. О главном символе области рассказал начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

«На флаге помещён элемент архитектурного декора древнерусских храмов, новгородских и псковских, – бегунец. Наши гости и жители Пскова на барабанах церквей могут увидеть подобный узор. В центре флага Псковской области барс. Он олицетворяет силу, независимость и боевой дух», – подчеркнул Максим Колпаков.

Сверху, прямо над барсом, – выходящая из облаков рука. Длань символизирует Божье покровительство и защиту Псковской земли. «Это именно акцент, конечно же, на религии, но прежде всего означает, что этот город защищает Бог. И наверное, это отсылка – и можно широко – и к Дому Святой Троицы, и к Богородице – заступнице Пскова», – добавил эксперт.

Флаг Псковской области как официальный символ региона утверждён 28 декабря 2018 года. Он является одним из символов государственной власти наряду с гербом и гимном.