Когда ребёнку можно впервые дать мороженое: объясняем в карточках

08:25, 14 июля 2025, ПАИ

Когда ребёнку можно впервые дать мороженое, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Вводить мороженое в рацион ребенка следует постепенно и следить за реакцией. При первых признаках аллергии важно исключить продукт и обратиться к врачу, отметили специалисты.

Рекомендации по возрасту:

6–12 месяцев – минимальное количество (не более одной-двух чайных ложек);

один-два года – можно давать мороженое в чашке или миске, чтобы ребёнок ел ложкой;

два года и старше – разрешены рожки и мороженое с мягкими добавками (фрукты, мелкие кусочки печенья).

Подробнее советы Минздрава РФ читайте в карточках.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ









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