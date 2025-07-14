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Общество

Когда ребёнку можно впервые дать мороженое: объясняем в карточках

Когда ребёнку можно впервые дать мороженое, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Вводить мороженое в рацион ребенка следует постепенно и следить за реакцией. При первых признаках аллергии важно исключить продукт и обратиться к врачу, отметили специалисты.

Рекомендации по возрасту:

  • 6–12 месяцев – минимальное количество (не более одной-двух чайных ложек);
  • один-два года – можно давать мороженое в чашке или миске, чтобы ребёнок ел ложкой;
  • два года и старше – разрешены рожки и мороженое с мягкими добавками (фрукты, мелкие кусочки печенья).

Подробнее советы Минздрава РФ читайте в карточках.

  • Когда ребёнку можно впервые дать мороженое
    Фото: Минздрав РФ
  • Когда ребёнку можно впервые дать мороженое
    Фото: Минздрав РФ
  • Когда ребёнку можно впервые дать мороженое
    Фото: Минздрав РФ
  • Когда ребёнку можно впервые дать мороженое
    Фото: Минздрав РФ
  • Когда ребёнку можно впервые дать мороженое
    Фото: Минздрав РФ

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова ведёт авторскую программу «Внимание, дети!». Программа выходит по пятницам в 12:30.

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