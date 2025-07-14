Когда ребёнку можно впервые дать мороженое: объясняем в карточках
Когда ребёнку можно впервые дать мороженое, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.
Вводить мороженое в рацион ребенка следует постепенно и следить за реакцией. При первых признаках аллергии важно исключить продукт и обратиться к врачу, отметили специалисты.
Рекомендации по возрасту:
- 6–12 месяцев – минимальное количество (не более одной-двух чайных ложек);
- один-два года – можно давать мороженое в чашке или миске, чтобы ребёнок ел ложкой;
- два года и старше – разрешены рожки и мороженое с мягкими добавками (фрукты, мелкие кусочки печенья).
Подробнее советы Минздрава РФ читайте в карточках.
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