Михаил Ведерников: Мы делаем всё для того, чтобы парад Победы в Псковской области в этом году у нас был

13:57, 22 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области делают всё возможное, чтобы в этом году в регионе прошёл парад Победы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий вопрос задала жительница блокадного Ленинграда Антонина Кондрашина на встрече с полномочным представителем президента России в СЗФО Александром Гуцаном и губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео мероприятия глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Будет ли у нас в этом году парад и, может быть, «Бессмертный полк»?» – спросила Антонина Кондрашина.

«Мы готовимся к нему и делаем всё для того, чтобы он был. В предыдущие годы по разным обстоятельствам пришлось проводить его в сжатом формате. В этом году мы проводили отдельное совещание с силовым блоком, и все ориентированы на то, чтобы парад был и в Пскове, и в Великих Луках, и какое-то шествие чтобы прошло в Острове. Будем делать всё возможное», – ответил глава региона.

Напомним, что Александр Гуцан на встрече также вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.