Борис Елкин поздравил псковичей с Днём защитника Отечества

12:17, 23 февраля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём защитника Отечества. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«В этот день мы благодарим всех, кто своим трудом и службой обеспечивает мир и безопасность нашей страны. Для псковичей сегодняшний день имеет особую значимость, ведь наша древняя земля на протяжении веков была и остаётся надёжной крепостью, стоящей на защите рубежей Отечества», – подчеркнул глава города.

Борис Елкин пожелал каждому защитнику крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.

«Пусть ваши сила и уверенность всегда будут опорой для России!» – заключил он.