Нотариус объяснил, при каких обстоятельствах наследство может перейти государству

15:58, 23 февраля 2025, ПАИ

Если никто не примет наследство, оно становится собственностью государства, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко.

Согласно законодательству, существуют и другие основания: отсутствие законных наследников или завещательных наследников, утрата права на наследство наследниками или отказ от него без указания выгодоприобретателя.

По словам нотариуса, вместе с имуществом наследнику также переходят долги умершего. Если же наследником становится государство или его субъект, то они унаследуют задолженности, которые гражданин не успел погасить при жизни. Размер такого долга будет равен стоимости унаследованного имущества.

Все требования также перейдут к государству в пределах стоимости полученного имущества, заключил Илья Радченко.