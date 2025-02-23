Великолучан приглашают на службу в органы внутренних дел

16:57, 23 февраля 2025, ПАИ

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рассматриваются кандидаты на следующие вакансии: оперуполномоченный отдела уголовного розыска, эксперт экспертно-криминалистического отдела, помощник оперативного дежурного дежурной части, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейский-водитель отдельной роты патрульно-постовой службы, полицейский-кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы.

Отдел МВД России по городу Великие Луки приглашает на службу граждан Российской Федерации, соответствующих следующим требованиям: наличие образования не ниже среднего, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Возраст кандидатов на должности младшего начальствующего состава не должен превышать 50 лет, а на должности среднего и старшего начальствующего состава – 55 лет.

Сотрудники органов внутренних дел получают социальные гарантии, включая право на пенсию после 20 лет выслуги (в стаж засчитывается служба в Вооружённых силах РФ и обучение на дневных отделениях учебных заведений), постановку на специальный воинский учёт, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, дополнительные отпуска, предоставление путёвок в санатории и дома отдыха МВД России, а также возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки. Адрес – Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 14, кабинет № 322. Телефон (8 811-53) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту nat.600@yandex.ru.