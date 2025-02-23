Штраф за выращивание конопли получил житель Пыталово

17:28, 23 февраля 2025, ПАИ

Штраф за выращивание конопли получил житель Пыталово. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Прокуратура Пыталовского района выступила с поддержкой государственного обвинения против 39-летнего жителя района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества).

Установлено, что мужчина, осознавая, что выращивание запрещённых растений, включая коноплю, содержащую наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, является незаконным, посеял в своей квартире в Пыталово семена конопли, найденные им в лесу, с целью личного употребления. Он ухаживал за растениями, в результате чего вырастил 101 куст, что считается крупным размером.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 40 000 рублей.