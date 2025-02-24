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Экономика

Какое влияние оказывает инфляция на развитие экономики, рассказал эксперт

На развитие экономики влияют количество трудоспособных и квалифицированных людей в стране, число природных ресурсов, стабильность общественно-политической обстановки, а также инфляция, контроль которой крайне важен для экономической стабильности. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«Стабильная невысокая инфляция – основа для интенсивного развития экономики», – подчеркнул гость студии. В 2014 году Банк России поставил цель постоянно удерживать рост цен в стране вблизи 4 %, и с 2017 по 2020 год показатель держался на этом уровне, однако в феврале 2022 года после введения международных санкций инфляция начала расти сильнее, отметил эксперт.

Говоря о текущих инфляционных показателях, специалист акцентировал внимание на не успевающем за спросом числе предложений. «Да, сейчас годовая инфляция в стране выше нашего целевого уровня. Сегодня мы находимся в ситуации, когда спрос быстро растёт, а предложение за ним не успевает. В итоге цены растут быстрее, чем нам всем бы хотелось», – отметил гость эфира.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в стране вернётся к 4 % уже в следующем году. «Высокая ключевая ставка создаёт условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты. В результате замедлится рост спроса и цен», – заключил Александр Иванов.

Напомним, что инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52 %.

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