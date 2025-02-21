Об инфляции и новой мошеннической схеме поговорят сегодня на «Серебряном дожде»

09:47, 24 февраля 2025, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 24 февраля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Какие способы развития экономики существуют? Как контроль инфляции сказывается на экономическом росте? Когда инфляция в России вернётся к показателю 4 %? И на какой платформе аферисты создают поддельные сообщения с голосами учителей ребёнка жертвы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 24 февраля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».