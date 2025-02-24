Психологический шок и прокушенная рука: хозяин алабая предстанет перед судом за нападение собаки на ребёнка в Псковском районе

12:13, 24 февраля 2025, ПАИ

Хозяин алабая предстанет перед судом за нападение собаки на ребёнка в Псковском районе, сообщили ПАИ в районном суде.

12 июня 2024 года в деревне Подвязье Псковского района из-за забора выскочил алабай и напал на несовершеннолетнего ребёнка. Мальчик, защищаясь, закрыл лицо правой рукой, собака прокусила ему руку. В больнице ребёнку оказали медицинскую помощь.

Согласно заключению эксперта, у ребёнка перелом правого предплечья, а также раны на нём. Мальчику причинён вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, ребёнок испытал сильнейший психологический шок и эмоциональный стресс от страха за свою жизнь при неожиданном и безосновательном нападении на него большой собаки. После нападения y мальчика наблюдается повышенная тревожность при виде любой собаки.

Мать ребёнка заявила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Заявление приняли к производству, предварительное судебное заседание назначили на 18 марта.