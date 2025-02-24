Квартира с котятами внутри загорелась на улице Юбилейной в Пскове

11:29, 24 февраля 2025, ПАИ

Возгорание дивана произошло в квартире на третьем этаже в доме № 67 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

По предварительным данным, в квартире находились котята. Ведется поиск животных.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.