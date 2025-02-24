Квартира с котятами внутри загорелась на улице Юбилейной в Пскове
Возгорание дивана произошло в квартире на третьем этаже в доме № 67 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
По предварительным данным, в квартире находились котята. Ведется поиск животных.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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