315,2 тысячи рублей в среднем должен банкам каждый житель Псковской области

11:43, 24 февраля 2025, ПАИ

315,2 тысячи рублей в среднем должен банкам каждый житель Псковской области. За год этот показатель вырос ещё на 9,5 тысячи рублей. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет 56,5%.

По совокупности этих данных Псковская область оказалась на 39-м месте в рейтинге регионов по закредитованности населения.

Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы. Там жители региона должны банкам более миллиона рублей. Наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму – 64,2 тысячи и 169,8 тысячи рублей соответственно.

Жители Москвы должны банкам по 577,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурга – по 572,6 тысячи рублей.