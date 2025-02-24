Почти полтонны топлива слили воры из локомотива на станции Дно

12:00, 24 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники транспортной полиции в Псковской области задержали двух мужчин, которые слили топливо из локомотива на станции Дно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники работали в одной транспортной организации и ночью слили в пластиковые канистры более 492 кг горючего из топливной системы локомотива. Канистры воры отнесли в автомобиль одного из фигурантов, затем они собирались распорядиться украденным по своему усмотрению, но их задержали полицейские.

Сумма ущерба, причиненного транспортной организации, составила более 30 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.