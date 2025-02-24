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Экономика

Основательница мастерской «Изборский пряник» станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Основательница мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 февраля.

Изображение: ПАИ

В чём особенность изборского пряника? Как рождаются сюжеты для сувениров? Насколько процесс затратен по временным, человеческим и материальным ресурсам? Как бороться с плагиатом рецептуры и внешнего вида продукта? Насколько известен изборский пряник за пределами региона? Как рождаются совместные гастрономические проекты? Как пряник подвиг основательницу мастерской на музейную деятельность?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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