Кровавое микролуние увидят псковичи в марте при хорошей погоде
Кровавое микролуние увидят псковичи 14 марта при хорошей погоде. В этот день наступит третье полнолуние 2025 года. В этом месяце в Северном полушарии весна сменяет зиму, что нашло отражение в традиционных названиях мартовского полнолуния. Самое популярное из них – луна червя.
Такое название мартовское полнолуние получило потому, что именно в марте, когда оттаивает земля, появляются дождевые черви. Это полнолуние также называется луной наста, что связано с погодными условиями ранней весны. Дни становятся теплее, но ночи пока холодные, поэтому снег днём тает, а затем снова замерзает, образуя наст.
Китайцы называют мартовское полнолуние сонной луной, в Южном полушарии его именуют урожайной или кукурузной луной, кельты и чероки дали ему название ветреной луны.
Полнолуние в марте станет первым микролунием в году, это означает, что оно будет на 4% меньше и на 8,3% тусклее обычной полной луны.
В этом году мартовское полнолуние совпадёт с полным лунным затмением, когда тень Земли полностью закрывает Луну, придавая ей красноватый оттенок. Это явление называют кровавой луной.
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