Ещё более 500 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

14:10, 24 февраля 2025, ПАИ

Более 500 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Плюсского района звонили неизвестные и под предлогами якобы одалживания денег и предоставления дополнительного заработка в интернете завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.