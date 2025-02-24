Ещё более 500 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей
Более 500 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Плюсского района звонили неизвестные и под предлогами якобы одалживания денег и предоставления дополнительного заработка в интернете завладели их сбережениями.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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