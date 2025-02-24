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Общество

Маскировочную сеть для бойцов СВО сплели участники урока мужества в Пскове

Урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в волонтёрском корпусе 80-летия Победы в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ
  • Урок мужества
    Фото: ПАИ

Руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова рассказала учащимся 7-го класса об истории появления праздника и его традициях. Также ребятам показали видеоролик, посвящённый военнослужащим.

Кроме того, участники урока мужества сплели маскировочную сеть.

«При любом столкновении, боевых действиях больше всего ребятам нужна поддержка. Мы являемся их тылом. Поэтому мы сплетём маскировочную сеть и отправим её бойцам 76-й дивизии, чтобы помочь им быстрее прийти к победе. Эта сеть обязательно спасёт чью-то жизнь», – подчеркнула Мария Филонова.

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