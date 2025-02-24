Дом горит в Великих Луках. Фото
Частный дом горит на улице Усадебной в Великих Луках. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте, помимо пожарных, работают бригада скорой помощи и электрики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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