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Происшествия

Дом горит в Великих Луках. Фото

Частный дом горит на улице Усадебной в Великих Луках. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Дом горит в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте, помимо пожарных, работают бригада скорой помощи и электрики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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