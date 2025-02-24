Дом горит в Великих Луках. Фото

16:45, 24 февраля 2025, ПАИ

Частный дом горит на улице Усадебной в Великих Луках. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте, помимо пожарных, работают бригада скорой помощи и электрики. Обстоятельства произошедшего выясняются.