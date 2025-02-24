В Печорах ветераны 700-го отдельного отряда спецназначения почтили память погибших товарищей

18:41, 24 февраля 2025, ПАИ

Сегодня, 24 февраля, в зале Печорского центра культуры собрались ветераны 700-го отдельного отряда специального назначения, чтобы почтить память погибших товарищей. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На мероприятии также присутствовали учащиеся Печорской гимназии и Печорской лингвистической гимназии.

Сослуживцы погибших 21 февраля 2000 года разведчиков 2-й бригады спецназначения рассказали гостям и учащимся о подвиге боевых товарищей. 25 лет назад мужественные спецназовцы сразились с вооружёнными боевиками у чеченского села Харсеной и пали смертью храбрых в неравном бою.

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев поблагодарил Сергея Тарасика, Владимира Глотко, Александра Матвеева, Петра Гарбузова, Константина Богунова, Сергея Крыгина, Сергея Тюмина, Юрия Алексеева за память, которую они хранят в своих сердцах, и правдивые истории о героях, рассказанные детям.