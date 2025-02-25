Две бутылки виски унёс пскович из магазина
В Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 30-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки виски. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.
По факту кражи проводится проверка.
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